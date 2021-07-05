Движение поездов из-за сильных ливней ограничено под Нижним Тагилом

Posted 5 июля 2021, 16:46
Published 5 июля 2021, 16:46
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Движение поездов было ограничено на перегоне Нижняя Салда — Ясашная однопутного электрифицированного участка Смычка — Алапаевск Нижнетагильского региона Свердловской дороги, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Причиной данного решение стало то, что из-за повышения воды в реках бассейна Нижнесалдинского водохранилища случилось оседание откоса насыпи земли.
Движение поездов было ограничено:
На данный момент на место происшествия выехала техника, которая укрепит земляное полотно и противоразмывный поезд с щебнем со станции Верх-Нейвинск.
Отмечается, что Нижнетагильская транспортная прокуратура оценит, насколько должностными лицами ОАО РЖД исполняется законодательство при содержании пути, а также как своевременно производятся ремонтные работы.
Напомним, после обильных ливней и гроз в Нижнем Тагиле и пригороде разрушены дороги и мосты в Горноуральском городском округе. Опасные участки перекрыты из-за угрозы обрушения.