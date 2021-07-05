Из-за пиратской программы многодетной матери из Первоуральска грозит 6 лет колонии

Свердловчанка является частным предпринимателем, а также матерью четвертых детей. Своё дело она открыла в 2007 году. В сентябре 2020 года в её фирму пришёл с неожиданной проверкой ОБЭП на предмет нелицензионной программы 1С. В ходе проверки выяснилось, что на 7 компьютерах из 14 стоит нелицензионная программа, пишет Е1.
Компьютеры изъяли и увезли на экспертизу. В феврале 2021 года женщина узнала, что в отношении неё возбудили уголовное дело за нарушение авторских прав в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. За это ей грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, оценили нанесённый правообладателям ущерб в размере 2,6 миллиона рублей.
Подозреваемая предполагает, что всё это может быть делом рук конкурентов.
Дело было передано из Первоуральска в Екатеринбург в ГУ СКР.
По словам адвоката Дмитрия Загайнова, нужно анализировать экспертизу. Иногда у 1С случаются технические неполадки: при обновлении создаются дополнительные директории, индексируемые как нелицензионные.
Также адвокат пояснил, что реальный срок может грозить лишь нарушителю, попавшемуся во второй раз. К тому же наличие детей является смягчающим обстоятельством и реального лишения свободы не должно быть.
Напомним, до 6 лет лишения свободы также грозит директору сети пекарен из Новоуральска за нарушение авторских прав. Предприниматель использовал пиратскую версию программы с мая по ноябрь 2020 года. Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности. Сотрудники компании 1С оценили ущерб в сумму 309 тысяч рублей.