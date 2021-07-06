22-летний студент скончался от COVID-19 в Екатеринбурге

Posted 6 июля 2021, 07:13
Published 6 июля 2021, 07:13
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
С 15 июня он находился в академическом отпуске. 17 июня молодой человек был госпитализирован в больницу № 24 с поражением легких, где получил положительный ПЦР-тест на rоронавирус.
21 июня медики подключили его к аппарату ИВЛ. Студент не был вакцинирован, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу вуза.
Напомним, 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса скончался знаменитый кинорежиссер Владимир Меньшов.