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Posted 6 июля 2021, 07:13

Published 6 июля 2021, 07:13

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

22-летний студент скончался от COVID-19 в Екатеринбурге

6 июля 2021, 07:13
Сюжет
Коронавирус
22-летний магистрант Института новых материалов и технологий УрФУ скончался от коронавируса в Екатеринбурге.

С 15 июня он находился в академическом отпуске. 17 июня молодой человек был госпитализирован в больницу № 24 с поражением легких, где получил положительный ПЦР-тест на rоронавирус.

21 июня медики подключили его к аппарату ИВЛ. Студент не был вакцинирован, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу вуза.

Напомним, 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавируса скончался знаменитый кинорежиссер Владимир Меньшов.

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#Новости УрФО#Коронавирус#Смерть#Здоровье#Студент#Екатеринбург
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