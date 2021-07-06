TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

5 «золотых» медалей завоевали тагильские атлеты на первенстве Свердловской области

6 июля 2021, 09:34
Фото: pixabay.com
Пять «золотых» медалей на первенстве Свердловской области по легкой атлетике завоевали четыре юных тагильчанина.

Соревнования среди юношей и девушек 2004–2005 годов рождения проходили 25 и 26 июня в Екатеринбурге.

Соревнования прошли на полюбившемся спортсменам стадионе «Калининец», который скоро будет закрыт на реконструкцию к Универсиаде. Это масштабное мероприятие состоится в Екатеринбурге в 2023 году, рассказали редакции TagilCity.ru в спортшколе «Юность».

По результатам, Василий Козиянчук завоевал два первых места: в беге в 100 и 400 метров с барьерами, а Дмитрий Баталин получил «бронзу» в беге на 400 метров с барьерами.

Еще одно «золото» досталось Михаилу Харину в толкании ядра и «серебро» в метании копья. Также в этой дисциплине второе место получила Вера Подгорных, а третье — Дмитрий Нелюбин.

Всех спортсменов тренирует Александр Никитченко. Еще один воспитанник тренера Алексея Воробьева, Данил Тюменцев, занял четвертое место на дистанции 800 метров.

Соревнования вновь подарили всем нам яркие впечатления и незабываемые эмоции. Борьба была честная. Мы вправе гордиться нашими спортсменами! отметили в спортшколе.

Фото: СШ "Юность"

Еще две «золотые» медали выиграли спортсмены из СШОР «Юпитер». Илья Саканцев одержал победу на дистанции 800 метров, а Марк Грищук стал сильнейшим в метании копья, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, 28 июня тагильские 15 и 16-летние легкоатлеты из разных спортшкол города также заняли призовые места на соревнованиях в Екатеринбурге.

Юные тагильские легкоатлеты стали победителями первенства Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильский легкоатлет Василий Козиянчук стал победителем на первенстве УрФОШесть тагильских тяжелоатлетов стали призерами на первенстве Свердловской областиЮные тагильские легкоатлеты стали победителями первенства Свердловской области
#Свердловская область#Спорт#Легкая атлетика#Первенство#Спортивная школа#Нижний Тагил#Эксклюзив
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14