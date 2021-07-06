5 «золотых» медалей завоевали тагильские атлеты на первенстве Свердловской области

Соревнования среди юношей и девушек 2004–2005 годов рождения проходили 25 и 26 июня в Екатеринбурге.
Соревнования прошли на полюбившемся спортсменам стадионе «Калининец», который скоро будет закрыт на реконструкцию к Универсиаде. Это масштабное мероприятие состоится в Екатеринбурге в 2023 году, рассказали редакции TagilCity.ru в спортшколе «Юность».
По результатам, Василий Козиянчук завоевал два первых места: в беге в 100 и 400 метров с барьерами, а Дмитрий Баталин получил «бронзу» в беге на 400 метров с барьерами.
Еще одно «золото» досталось Михаилу Харину в толкании ядра и «серебро» в метании копья. Также в этой дисциплине второе место получила Вера Подгорных, а третье — Дмитрий Нелюбин.
Всех спортсменов тренирует Александр Никитченко. Еще один воспитанник тренера Алексея Воробьева, Данил Тюменцев, занял четвертое место на дистанции 800 метров.
Соревнования вновь подарили всем нам яркие впечатления и незабываемые эмоции. Борьба была честная. Мы вправе гордиться нашими спортсменами! отметили в спортшколе.
Еще две «золотые» медали выиграли спортсмены из СШОР «Юпитер». Илья Саканцев одержал победу на дистанции 800 метров, а Марк Грищук стал сильнейшим в метании копья, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, 28 июня тагильские 15 и 16-летние легкоатлеты из разных спортшкол города также заняли призовые места на соревнованиях в Екатеринбурге.