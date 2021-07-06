5 «золотых» медалей завоевали тагильские атлеты на первенстве Свердловской области

Соревнования прошли на полюбившемся спортсменам стадионе «Калининец», который скоро будет закрыт на реконструкцию к Универсиаде. Это масштабное мероприятие состоится в Екатеринбурге в 2023 году, рассказали редакции TagilCity.ru в спортшколе «Юность».