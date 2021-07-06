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Posted 6 июля 2021, 14:31

Published 6 июля 2021, 14:31

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

К проекту по повышению качества жизни присоединился Нижний Тагил

6 июля 2021, 14:31
Сюжет
Касается каждого
Подписано соглашение между муниципальным образованием город Нижний Тагил и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства о присоединении Нижнего Тагила к комплексному проекту по повышению качества жизни в региональных городах Business-Data.

Соглашение было подписано главой города Владиславом Пинаевым и директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым в рамках деловой программы на ИННОПРОМе, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках данного проекта фонд будет помогать предпринимателям Нижнего Тагила открывать бизнес по франшизам с государственной поддержкой. Желающим начать свое дело будет доступно масштабное аналитическое исследование по перспективным и незанятым нишам для бизнеса в Нижнем Тагиле. Местные предприниматели смогут на основе анализа потребительских способностей жителей города выявить проседающие направления экономики и реализовать в них свой бизнес.

Инициатива реализуется министерством инвестиций и развития Свердловской области, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, в марте 2020 года был запущен проект Business-Data в рамках национального проекта. В течение пяти лет будет реализовываться проект по повышению качества жизни в малых городах.

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