К проекту по повышению качества жизни присоединился Нижний Тагил

В рамках данного проекта фонд будет помогать предпринимателям Нижнего Тагила открывать бизнес по франшизам с государственной поддержкой. Желающим начать свое дело будет доступно масштабное аналитическое исследование по перспективным и незанятым нишам для бизнеса в Нижнем Тагиле. Местные предприниматели смогут на основе анализа потребительских способностей жителей города выявить проседающие направления экономики и реализовать в них свой бизнес.