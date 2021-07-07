Пропавшую девушку ищут четвёртые сутки в лесу под Североуральском

По словам бывшей коллеги пропавшей, она «провожала» её по телефону до «тропы здоровья». Когда она сказала, что дошла до тропы, они попрощались и больше не созванивались. Уже позже девушка позвонила в МЧС и сказала, что поругалась со знакомыми, пригласившими её на свою свадьбу. Потом пошла в лес погулять и потерялась.