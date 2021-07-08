15 свердловских спортсменов примут участие в Олимпиаде в Токио

От Свердловской области спортсмены будут участвовать в соревнованиях по 9 видам спорта: баскетболу 3 х3, волейболу, дзюдо, конному спорту, плаванию, скалолазанию, стрельбе из лука, а также по спортивной и художественной гимнастике.