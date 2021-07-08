15 свердловских спортсменов примут участие в Олимпиаде в Токио

Posted 8 июля 2021, 10:00
Published 8 июля 2021, 10:00
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
От Свердловской области спортсмены будут участвовать в соревнованиях по 9 видам спорта: баскетболу 3 х3, волейболу, дзюдо, конному спорту, плаванию, скалолазанию, стрельбе из лука, а также по спортивной и художественной гимнастике.
По последним данным, в сборную команду России всего вошли 335 спортсменов, сообщает департамент информационной политики.
Спортивный эксперт Андрей Каща сообщил, что из-за пандемии коронавируса и сбоя в календарях проведения соревнований в 2020 и 2021 годах очень сложно объективно оценивать расклады в тех или иных видах спорта.
Напомним, в мае 2021 года тагильские спортсмены из спортивной школы «Старый соболь» заняли 4-е место в финале Первенства России среди команд юношей 2008 года рождения.