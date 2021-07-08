tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2021, 10:00

Published 8 июля 2021, 10:00

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

15 свердловских спортсменов примут участие в Олимпиаде в Токио

8 июля 2021, 10:00
В состав команды Сборной России вошли 15 спортсменов из Свердловской области. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

От Свердловской области спортсмены будут участвовать в соревнованиях по 9 видам спорта: баскетболу 3 х3, волейболу, дзюдо, конному спорту, плаванию, скалолазанию, стрельбе из лука, а также по спортивной и художественной гимнастике.

По последним данным, в сборную команду России всего вошли 335 спортсменов, сообщает департамент информационной политики.

Спортивный эксперт Андрей Каща сообщил, что из-за пандемии коронавируса и сбоя в календарях проведения соревнований в 2020 и 2021 годах очень сложно объективно оценивать расклады в тех или иных видах спорта.

Напомним, в мае 2021 года тагильские спортсмены из спортивной школы «Старый соболь» заняли 4-е место в финале Первенства России среди команд юношей 2008 года рождения.

Губернатор Свердловской области наградил первого за 10 лет чемпиона мира по дзюдо
Узнать подробнее
#Спорт#Свердловская область#Соревнования#Спортсмены#Олимпиада
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика