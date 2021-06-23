Юные лаптисты из Горноуральского ГО стали призёрами всероссийских соревнований

Команда Свердловской области, в которую входили девочки 11-12 лет, сыграли две игры на групповом этапе. Первая игра с Удмуртской республикой выиграна со счётом 41:6, а вторую они проиграли команде из Воронежской области. В полуфинале юные свердловчанки снова встретились с Воронежской командой и победили её со счётом 24:14 и стали бороться за первое место. В финале команда свердловчан победила соперниц из Республики Башкортостан со счётом 31:2. Команда девочек 11-12 лет из Свердловской области стала победительницей, сообщает департамент информационной политики.