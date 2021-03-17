Победителями Всероссийских соревнований «Золотая шайба» стали юные тагильчане

Финальный турнир «Золотая шайба» проходил в Астрахани с 11 по 16 марта. Хоккейная дружина «Мечта» из Нижнего Тагила не проиграла ни одного матча и стала победителем среди 16 команд.
В финале со счетом 5-0 тагильчане выиграли соперников из Сургута. По итогам соревнований два тагильских спортсмена вошли в символическую сборную турнира. Лучшим нападающим был признан Матвей Подчувалов, звание лучшего бомбардира получил Дмитрий Силаев.
Это был настоящий праздник детского хоккея. Все было отлично организовано: от проживания и питания, до проведения матчей, рассказал тренер команды Виктор Стариков.
Он отметил, что тагильская команда стала единственной, которая не проиграла ни одной игры. Также тренер поблагодарил родителей мальчиков за их полноценную подготовку.
Последний раз команда добивалась подобного результата 15 лет назад, это четвертая победа тагильских хоккеистов во Всероссийских соревнованиях. Еще 10 раз воспитанники «Мечты» были призерами этого турнира.
Победителей и тренеров поздравил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что на базе СОШ № 10 будет построена многофункциональная спортивная площадка, на которой смогут тренироваться воспитанники «Мечты».
Думаю, что наши усилия положительно повлияют на функциональную подготовку ребят, позволят хоккеистам «Мечты» и в следующих сезонах достойно представлять наш город на самом высоком уровне, рассказал глава города.
Теперь тагильских хоккеистов ждет суперфинал соревнований, который пройдет в Пермском крае в конце мая — начале июня 2020 года.
Напомним, в феврале хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила второй раз одержал победу на первенстве Свердловской области.