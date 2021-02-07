Тагильский хоккейный клуб второй раз одержал победу на первенстве Среднего Урала

Тагильские хоккеисты победили команду «Кедр» из Новоуральска. Она стала второй в копилке «Спутника».
Обе победы были одержаны в дополнительное время. Матчи закончились со счетом 5:4.
За семь туров регионального первенства тагильский клуб набрал пять очков и занимает пятую строчку. Всего в чемпионате принимают участие шесть команд.
Напомним, 3 февраля стало известно, как спортсменка из Нижнего Тагила завоевала две медали на первенстве Свердловской области среди юных лыжников. Вероника Ходырева получила «золото» и «бронзу» в двух состязаниях. Соревнования проводились среди юнош и девушек 2005–2006 года рождения.