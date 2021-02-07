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Тагильский хоккейный клуб второй раз одержал победу на первенстве Среднего Урала

7 февраля 2021, 06:36
Фото: 1Mediainvest.ru
Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагиле второй раз одержал победу на первенстве Свердловской области.

Тагильские хоккеисты победили команду «Кедр» из Новоуральска. Она стала второй в копилке «Спутника».

Обе победы были одержаны в дополнительное время. Матчи закончились со счетом 5:4.

За семь туров регионального первенства тагильский клуб набрал пять очков и занимает пятую строчку. Всего в чемпионате принимают участие шесть команд.

Напомним, 3 февраля стало известно, как спортсменка из Нижнего Тагила завоевала две медали на первенстве Свердловской области среди юных лыжников. Вероника Ходырева получила «золото» и «бронзу» в двух состязаниях. Соревнования проводились среди юнош и девушек 2005–2006 года рождения.

Юная лыжница из Нижнего Тагила завоевала две медали чемпионата Свердловской области
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