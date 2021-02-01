Легкоатлеты из Нижнего Тагила заняли призовые места на турнире Свердловской области

В забеге на 60 метров «золото» получила Анастасия Гентух из СШОР «Спутник», её одноклубник Рудольф Верховых получил золотую медаль за победу на дистанции 400 метров. Команда из этой же школы олимпийского резерва получила «серебро» в эстафете 4×200 метров.