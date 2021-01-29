TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Синхронистки на коньках из Екатеринбурга стали 19-кратными чемпионками России

29 января 2021, 05:15
Фото: ТК "ОТВ"
Победителем чемпионата и первенства России по синхронному катанию на коньках стала команда «Юность» из Екатеринбурга.

Соревнования проходили в Саранске, в них принимали участие около 500 сильнейших спортсменок России, сообщает ТК «ОТВ».

После короткой программы спотсменки из столицы Урала уступали команде «Кристалл Айс Джуниор», однако после произвольной программы выиграли у москвичек с разницей в 6,46 балла. Третьими оказались синхронистки команды «Санрайз-1» из Санкт-Петербурга.

Эта победа стала для «Юности» 19-й подряд.

Напомним, тагильский легкоатлет Дмитрий Кропинов стал призером первенства России на соревнованиях в Новочебоксарске.

Спортсмен из Нижнего Тагила стал призером первенства России по легкой атлетике
Узнать подробнее

Материалы по теме
Тагильская спортсменка привезла золотую медаль с первенства России по легкой атлетикеТагильская дзюдоистка Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России»Тагильский легкоатлет Василий Козиянчук стал победителем на первенстве УрФО
#Екатеринбург#Соревнования#Победа#Спортсмены#Новости УрФО#Спорт
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14