Синхронистки на коньках из Екатеринбурга стали 19-кратными чемпионками России

После короткой программы спотсменки из столицы Урала уступали команде «Кристалл Айс Джуниор», однако после произвольной программы выиграли у москвичек с разницей в 6,46 балла. Третьими оказались синхронистки команды «Санрайз-1» из Санкт-Петербурга.