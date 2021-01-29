Синхронистки на коньках из Екатеринбурга стали 19-кратными чемпионками России

Соревнования проходили в Саранске, в них принимали участие около 500 сильнейших спортсменок России, сообщает ТК «ОТВ».
После короткой программы спотсменки из столицы Урала уступали команде «Кристалл Айс Джуниор», однако после произвольной программы выиграли у москвичек с разницей в 6,46 балла. Третьими оказались синхронистки команды «Санрайз-1» из Санкт-Петербурга.
Эта победа стала для «Юности» 19-й подряд.
Напомним, тагильский легкоатлет Дмитрий Кропинов стал призером первенства России на соревнованиях в Новочебоксарске.