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Posted 14 января 2021, 08:05

Published 14 января 2021, 08:05

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Тагильская дзюдоистка Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России»

14 января 2021, 08:05
Дзюдоистка из Нижнего Тагила Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России». Соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Согласно документу, звания получили и другие спортсмены Свердловской области. В общей сложности насчитывается 13 человек, в том числе и Регина Киселева. Все они занимаются разными видами спорта.

Напомним, в конце октября 2020 года три свердловских спортсмена получили звание «Заслуженный мастер спорта Российской Федерации». В списке значились баскетболистка Татьяна Петрушина, каратист Иван Тумашев и шорт-трекистка Евгения Захарова.

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