Тагильская дзюдоистка Регина Киселева получила звание «Мастер спорта России»

Posted 14 января 2021, 08:05
Published 14 января 2021, 08:05
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Согласно документу, звания получили и другие спортсмены Свердловской области. В общей сложности насчитывается 13 человек, в том числе и Регина Киселева. Все они занимаются разными видами спорта.
Напомним, в конце октября 2020 года три свердловских спортсмена получили звание «Заслуженный мастер спорта Российской Федерации». В списке значились баскетболистка Татьяна Петрушина, каратист Иван Тумашев и шорт-трекистка Евгения Захарова.