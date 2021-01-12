tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января 2021,, 14:09

Published 12 января 2021,, 14:09

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Тагильские баскетболисты одержали две победы в полуфинале первенства России

12 января 2021, 14:09
В двух из пяти матчей команда нижнетагильской спортивной школы № 4 на полуфинале первенства России по баскетболу среди команд 2004 года рождения одержала победу.

Мероприятие проходило в Москве, пишет «Тагильский рабочий».

В частности, тагильчане обыграли команду из Татарстана и Ямало-ненецкого автономного округа.

Три поражения не позволили команде баскетболистов пробиться в финал.

В другом полуфинале, который состоялся в Твери, первое место с пятью победами из пяти заняла «Свердловская область-1». В ее составе выступает воспитанник СШ «Старый Соболь» из Нижнего Тагила Владислав Коростелев.

Материалы по теме
Тагильчанин Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка»Тагильский «Металлург» одержал победу в матче чемпионата региона по хоккею с мячомЮные хоккеисты из Нижнего Тагила одержали победу в матче регионального первенства
#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Баскетбол#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Санитарные зоны заводов и нулевые замеры: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:29
Конец интернета: хакерская атака или эксперимент спецслужб?
Сегодня, 09:02
Взял карабин отца: в Нижнем Тагиле погиб 15-летний сын известного бизнесмена
Сегодня, 07:14
Прокуратура узнает причину задержки рейсов в Кольцово
Сегодня, 06:31
Победители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
Сегодня, 05:46
На концерт певца Shaman в Екатеринбурге пришла Екатерина Мизулина
Сегодня, 08:16