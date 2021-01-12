Тагильские баскетболисты одержали две победы в полуфинале первенства России

Posted 12 января 2021,, 14:09
Published 12 января 2021,, 14:09
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Мероприятие проходило в Москве, пишет «Тагильский рабочий».
В частности, тагильчане обыграли команду из Татарстана и Ямало-ненецкого автономного округа.
Три поражения не позволили команде баскетболистов пробиться в финал.
В другом полуфинале, который состоялся в Твери, первое место с пятью победами из пяти заняла «Свердловская область-1». В ее составе выступает воспитанник СШ «Старый Соболь» из Нижнего Тагила Владислав Коростелев.