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Тагильчанин Магомед Исмаилов победил «Уральского Халка»

14 декабря 2020, 03:33
Фото: pixabay.com
Известный боец, уроженец Нижнего Тагила, Магомед Исмаилов вчера победил екатеринбуржца Ивана Штыркова, выступающего как «Уральский Халк».

Представительный турнир лиги ACA по смешанным единоборствам состоялся в «ВТБ-Арене» в Москве.

В ходе поединка преимущество переходило то к одному, то к другому бойцу. Первым активность проявил Штырков, во втором раунде он смог нанести Исмаилову удар в челюсть. Но постепенно екатеринбуржец стал уставать, Исмаилов продемонстрировал красивый бросок и контроль в партере.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу тагильчанину.

Напомним, 5 декабря в Екатеринбурге боксер из Нижнего Тагила Никита Кузнецов проиграл в финальном турнире по боксу за пояс интерконтинентального чемпиона WBO.

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#Бокс#Нижний Тагил#Спорт
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