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Posted 9 июля 2021, 11:08

Published 9 июля 2021, 11:08

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

140 тысяч контрафактных сигарет уничтожено в Нижнем Тагиле

9 июля 2021, 11:08
На территории полигона в Нижнем Тагиле состоялось плановое мероприятие по уничтожению партии контрафактной продукции.

9 июля на Нижнетагильском полигоне было уничтожено две партии немаркированной табачной продукции и продукции с поддельными специальными марками, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Свердловской области. Всего было уничтожено порядка 140 тысяч пачек сигарет.

В Тагилстроевском районном суде было рассмотрено два уголовных дела. В первом деле в декабре 2019 года был задержан местный житель, ранее не судимый, который осуществлял перевозку в автомобиле марки ГАЗ табачных изделий без каких-либо разрешительных документов. У него было изъято в общей сложности свыше 40 тысяч пачек сигарет, которые он хранил в принадлежащем ему гаражном кооперативе в поселке Новая Кушва. Во втором деле в апреле 2020 года был задержан уроженец одной из бывших союзных республик, который занимался реализацией табачных изделий без акцизных специальных марок или с поддельными марками. У него из складских помещений по улице Индустриальная в Нижнем Тагиле было изъято свыше 100 тысяч пачек с контрафактной табачной продукцией.

Суд назначил виновным меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 400 тысяч рублей в первом случае и 50 тысяч рублей во втором. По двум уголовным делам суд постановил изъятые табачные изделия уничтожить.

Напомним, вблизи российско-казахстанской границы в Троицком районе Челябинской области таможенники изъяли продукцию китайского производства. Было изъято 10 тонн китайских конфет «Цветное яйцо» и «Ширин», нелегально завезенных на Урал.

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#Общество#Нижний Тагил#Сигареты#Уничтожение#Контрафакт
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