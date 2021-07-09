140 тысяч контрафактных сигарет уничтожено в Нижнем Тагиле

В Тагилстроевском районном суде было рассмотрено два уголовных дела. В первом деле в декабре 2019 года был задержан местный житель, ранее не судимый, который осуществлял перевозку в автомобиле марки ГАЗ табачных изделий без каких-либо разрешительных документов. У него было изъято в общей сложности свыше 40 тысяч пачек сигарет, которые он хранил в принадлежащем ему гаражном кооперативе в поселке Новая Кушва. Во втором деле в апреле 2020 года был задержан уроженец одной из бывших союзных республик, который занимался реализацией табачных изделий без акцизных специальных марок или с поддельными марками. У него из складских помещений по улице Индустриальная в Нижнем Тагиле было изъято свыше 100 тысяч пачек с контрафактной табачной продукцией.