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Posted 9 июля 2021, 17:26

Published 9 июля 2021, 17:26

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

60 человек переедут из аварийного жилья в новые квартиры в Нижнем Тагиле

9 июля 2021, 17:26
С целью переселения жителей Нижнего Тагила из ветхого и аварийного жилья было приобретено 25 квартир в строящемся доме на улице Новострой, 21. Туда переедут 60 человек.

Это осуществляется в рамках региональной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах». Контракт на сумму 41 миллион рублей был заключен в октябре 2020 года. Подрядчиком является ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление», строительные работы начались в ноябре 2020 года.

На данный момент была возведена конструкция дома, теперь решается вопрос по фасаду. Кровля также сделана на 90%, проведено тепло и установлена сантехника, электрика, рассказал главный инженер компании Сергей Андреев.

Планируется, что квартиры жители Нижнего Тагила получат в 2021 году, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомню, что Нижний Тагил находится в лидерах по реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда,отметил глава города Владислав Пинаев.

Планируется, что в новые 25 квартир заедут 60 человек из 858 квадратных метра аварийного жилья. В общей сложности на 2021 год Нижнему Тагилу на реализацию программы предусмотрено более 200 миллионов рублей. В рамках данных средств планируется переселить 134 семьи.

Напомним, после вмешательства прокуратуры 26 детей-сирот получили новое жилье. До этого многих из них местные органы даже не поставили на учет как нуждающихся.

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#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Переселение#Администрация Нижнего Тагила
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