Семья из Екатеринбурга объявила голодовку из-за угрозы потерять единственную квартиру

Квартиру на улице Степана Разина она получила, когда работала в управляющей компании. В 2003 году, как материально ответственному лицу, пенсионерке дали жилье. Помимо внучки в квартире проживает дочь Нины, которая также там не зарегистрирована. Ленинский суд решил, что 29 июня вся семья будет выселена из помещения, поскольку квартира принадлежит администрации Екатеринбурга.