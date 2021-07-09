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Posted 9 июля 2021, 09:06

Published 9 июля 2021, 09:06

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Мужчина с усами и бородой разыскивается в Нижнем Тагиле

9 июля 2021, 09:06
Отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» объявил в розыск мужчину, который может быть причастен к совершению преступления в центральной части Нижнего Тагила в районе Пионерского сквера.

Разыскиваемый мужчина, попавший на камеры видеонаблюдения, может быть причастен к совершению преступления, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

На вид подозреваемому около 30-40 лет. Телосложение среднее, волосы коротко стриженные, имеются усы и борода. Был одет в серый джемпер, под джемпером белая футболка, серые штаны без эмблем, на ногах серые сандалии с чёрными носками. Чёрный рюкзак имел при себе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить в дежурную часть ОП № 16 по телефону: (3435) 97-64-02.

Напомним, следственный комитет и полиция Свердловской области разыскивают Анну Шехереву за причастность к убийству и Александра Неуймина, возможного свидетеля преступления.

Подозреваемую в убийстве и свидетеля преступления объявили в розыск на Урале
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#Происшествия#Нижний Тагил#Розыск#Мужчина#Преступления#Уголовный розыск
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