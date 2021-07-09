Мужчина с усами и бородой разыскивается в Нижнем Тагиле

На вид подозреваемому около 30-40 лет. Телосложение среднее, волосы коротко стриженные, имеются усы и борода. Был одет в серый джемпер, под джемпером белая футболка, серые штаны без эмблем, на ногах серые сандалии с чёрными носками. Чёрный рюкзак имел при себе.