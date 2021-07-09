tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июля 2021, 07:42

Published 9 июля 2021, 07:42

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Цены на молоко снизились в Свердоловской области

9 июля 2021, 07:42
В магазинах Среднего Урала произошло снижение цен на молоко. Средняя цена снизилась до 51,5 рубля за литр.

По итогам июня 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале в целом снизились на 0,23 рубля за литр и составляют 51,55 рубля за литр, сообщает Свердловскстат. Выросли цены на молоко только в Нижнем Тагиле до 53,76 рубля за литр.

В Екатеринбурге средние цены на молоко сократились на 0,29 рубля за литр и средняя цена молока составляет 51,42 рубля за литр, в Серове на 1,66 рубля и средняя цена составляет 54,33 рубля за литр, в Каменске-Уральском на 0,82 рубля и средняя цена составляет 50,12 рубля за литр. В Первоуральске стоимость продукта осталась прежней — 48,18 рубля за литр молока.

Напомним, правительством Свердловской области дополнительно выделено порядка 123 миллионов рублей на развитие регионального агропромышленного комплекса для стабилизации цен на Среднем Урале.

Материалы по теме
Жилплощадь в новостройках подорожала за год в Нижнем ТагилеДепутат предложила ввести советскую систему снижения цен на товары
#Экономика#Первоуральск#Нижний Тагил#Каменск-Уральский#Цены#Свердловская область#Серов#Молоко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика