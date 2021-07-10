СК назначил проверку по проживанию пенсионерки в сгоревшем бараке в Екатеринбурге

Напомним, пожар случился в Екатеринбурге на Аппаратной улице 27 июня 2021 года. Там горели два барака. Сперва загорелся барак № 6, в котором жила пенсионерка. После огонь перекинулся на дом № 8. Дом пенсионерки полностью сгорел. Так как после пожара женщине негде было жить, её приютил пожилой мужчина — жилец сгоревшего дома № 8. В администрации Екатеринбурга объяснили, что раз пенсионеры не приватизировали свои квартиры, а коммунальные службы не признали дом аварийным, то они не могут претендовать на переселение.