Нежилой барак сгорел в поселке Уралец под Нижним Тагилом — видео

Posted 26 марта 2021, 11:26
Published 26 марта 2021, 11:26
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Информацию о пожаре редакции подтвердили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.
На улице Трудовая на площади 160 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое строение,сообщили в ведомстве.
Там отметили, что предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.
Напомним, 24 марта в поселке Новопаньшино в Горноуральском ГО сгорел частный нежилой дом на площади 49 квадратных метров.