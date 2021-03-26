Нежилой барак сгорел в поселке Уралец под Нижним Тагилом — видео

Барак, в котором никто не жил, сгорел ночью 26 марта в поселке Уралец под Нижним Тагилом, рассказали местные жители редакции TagilCity.ru.

Информацию о пожаре редакции подтвердили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО. На улице Трудовая на площади 160 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое строение,сообщили в ведомстве. Там отметили, что предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. Напомним, 24 марта в поселке Новопаньшино в Горноуральском ГО сгорел частный нежилой дом на площади 49 квадратных метров. Материалы по теме Многодетная семья из Екатеринбурга едва не сгорела в машине из-за поломки двигателя