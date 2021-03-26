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Posted 26 марта 2021, 11:26

Published 26 марта 2021, 11:26

Modified 29 ноября, 17:44

Updated 29 ноября, 17:44

Нежилой барак сгорел в поселке Уралец под Нижним Тагилом — видео

26 марта 2021, 11:26
Барак, в котором никто не жил, сгорел ночью 26 марта в поселке Уралец под Нижним Тагилом, рассказали местные жители редакции TagilCity.ru.

Информацию о пожаре редакции подтвердили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

На улице Трудовая на площади 160 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое строение,сообщили в ведомстве.

Там отметили, что предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

Напомним, 24 марта в поселке Новопаньшино в Горноуральском ГО сгорел частный нежилой дом на площади 49 квадратных метров.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пожар#Поселок Уралец#Нежилое здание
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