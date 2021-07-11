Мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль в Екатеринбурге

На капот припаркованного у дома автомобиля выпал из окна мужчина в Екатеринбурге, он скончался до приезда «скорой» медицинской помощи.

Вечером 10 июля у дома № 6 на переулке Широком в Екатеринбурге мужчина выпал из окна, сообщает Е1. Он упал на припаркованный у дома автомобиль, смягчить падение не удалось. Упавший умер до приезда бригады «скорой» помощи. Он из окна выпал. И падая попал на крышу автомобиля,делятся очевидцы события. Информация о происшествии в полицию пока не поступала, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Напомним, 9 июля 2021 года двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на Липовом тракте в Нижнем Тагиле. Ребенок находится под наблюдением врачей, у него диагностировано сотрясение головного мозга. Материалы по теме Двухлетний малыш выпал из окна в Екатеринбурге