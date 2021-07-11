Мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль в Екатеринбурге

Posted 11 июля 2021, 14:31
Published 11 июля 2021, 14:31
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Вечером 10 июля у дома № 6 на переулке Широком в Екатеринбурге мужчина выпал из окна, сообщает Е1. Он упал на припаркованный у дома автомобиль, смягчить падение не удалось. Упавший умер до приезда бригады «скорой» помощи.
Он из окна выпал. И падая попал на крышу автомобиля,делятся очевидцы события.
Информация о происшествии в полицию пока не поступала, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, 9 июля 2021 года двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на Липовом тракте в Нижнем Тагиле. Ребенок находится под наблюдением врачей, у него диагностировано сотрясение головного мозга.