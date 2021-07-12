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Posted 12 июля 2021, 12:43

Published 12 июля 2021, 12:43

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Нетрезвая женщина утонула в пруду в Нижнем Тагиле

12 июля 2021, 12:43
46-летняя женщина утонула на Выйском пруду за школой № 30 9 июля 2021 года.

Женщина со своим спутником распивала спиртные напитки. По словам руководителя Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергея Коперкина, решив искупаться, она отправилась в воду и там утонула.

Тело из воды вытащил её собутыльник, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 10 июля, в карьере под Нижним Тагилом во время дайвинга утонула 49-летняя женщина из Екатеринбурга, которая была фотографом.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Выйский пруд
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