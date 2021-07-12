Нетрезвая женщина утонула в пруду в Нижнем Тагиле

Posted 12 июля 2021, 12:43
Published 12 июля 2021, 12:43
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Женщина со своим спутником распивала спиртные напитки. По словам руководителя Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергея Коперкина, решив искупаться, она отправилась в воду и там утонула.
Тело из воды вытащил её собутыльник, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 10 июля, в карьере под Нижним Тагилом во время дайвинга утонула 49-летняя женщина из Екатеринбурга, которая была фотографом.