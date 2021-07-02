11-летний мальчик утонул в реке Сосьва

Posted 2 июля 2021, 05:50
Published 2 июля 2021, 05:50
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Ребенок отдыхал на берегу вместе с мамой и еще тремя детьми. По словам местных жителей, мать пристально следила за младшими, и не сразу обнаружила пропажу 11-летнего сына, сообщает «Глобус».
Факт гибели ребенка подтвердили в МЧС.
Тело ребенка нашли и подняли местные жители. Мальчик находился в одной из ям на дне Сосьвы.
Напомним, с начала мая в Свердловской области утонуло 34 человека, из них 9 — это дети. Сотрудники полиции и МЧС продолжают проводить рейды по водоемам региона.