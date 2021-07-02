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Posted 2 июля 2021, 05:50

Published 2 июля 2021, 05:50

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

11-летний мальчик утонул в реке Сосьва

2 июля 2021, 05:50
В деревне Семенова на реке Сосьва в Серовском городском округе утонул ребенок. Трагедия произошла днем 1 июля. Тело мальчика со дна подняли местные жители.

Ребенок отдыхал на берегу вместе с мамой и еще тремя детьми. По словам местных жителей, мать пристально следила за младшими, и не сразу обнаружила пропажу 11-летнего сына, сообщает «Глобус».

Факт гибели ребенка подтвердили в МЧС.

Тело ребенка нашли и подняли местные жители. Мальчик находился в одной из ям на дне Сосьвы.

Напомним, с начала мая в Свердловской области утонуло 34 человека, из них 9 — это дети. Сотрудники полиции и МЧС продолжают проводить рейды по водоемам региона.

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#Общество#Происшествия#Ребенок#Свердловская область#Сосьва#Утонул
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