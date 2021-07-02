Больше 30 человек утонули в Свердловской области с начала сезона

Сотрудники МЧС продолжают выходить в профилактические рейды на самых популярных у свердловчан водоемах и пляжах. Они напоминают взрослым и детям о мерах безопасности как в воде, так и на берегу и отмечают, что большая часть несчастных случаев на воде с несовершеннолетним происходит потому, что родители оставляют их без присмотра.