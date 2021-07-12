Подорожание стройматериалов в Нижнем Тагиле в несколько раз: ждать ли падения цен?

Posted 12 июля 2021, 02:11
Published 12 июля 2021, 02:11
Modified 19 августа 2024, 22:40
Updated 19 августа 2024, 22:40
В 2021 году в Нижнем Тагиле выросли цены на строительные материалы. Одним из самых ощутимых для кошелька тагильчан стало удорожание древесины. Строительные компании уже говорят о росте закупочных цен на дерево почти вдвое по сравнению с прошлым сезоном.
Цена на дерево изменилась очень значительно. Если в прошлом годы мы закупали сырую обрезную доску по 9 тысяч рублей за кубометр, то в этом году поставщики продают по 16 тысяч, а иногда приходится ездить за материалом, например, в Качканар, и за доставку еще тысяча прибавляется. Это уже 17 тысяч. А если дерево еще прострогать, просушить, то выйдет вообще больше 20 тысяч за куб, рассказывает руководитель отдела продаж строительной компании Денис Сафонов.
Выше уровня инфляции и изменение цен стройматериалы, которые продают через онлайн-сервисы. Руководитель категории «Обустройство, дом, дача» компании Авито Ольга Попова рассказывает о сравнении цен текущего года с показателями прошлого:
Цены на строительные смеси остались неизменными, а вот средняя цена в мае–июне 2021 года на листовые материалы выросла на 30%. Больше всего среди стройматериалов выросла цена на горбыль — на 400%, со 100 до 500 рублей. Цены на вагонку изменились незначительно — рост составил 7%, с 300 до 320 рублей. На 9% выросли цены на окна и на 25% — на товары для балконов. Средняя цена на товары из категории «Электрика» при этом выросла на 25%.
Выросли в цене не только материалы для частного строительства. Жалуются на скачок стоимости товаров и крупные компании, занимающемся массовым жилищным строительством в Свердловской области.
В начале 2019 года кирпич стоил 8.50 рубля. В период пандемии подорожал до 20 рублей. Сейчас 11.20 рубля. Арматура до пандемии — 37-38 тысяч за тонну. В ноябре закупали по 40-42 тысячи за тонну. Сейчас все производители подняли цену, трейдеры продают за 62 тысячи за тонну. Произошло это на всех комбинатах, рассказывает заместитель генерального директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков.
Строители удивлены причинами роста цен, которые озвучивают поставщики. По словам Дениса Сафонова, продавцы дерева ссылаются на выросшие закупочные цены, не вдаваясь в особые подробности ситуации. Ещё интереснее причины поднятия цен на металлическую арматуру и кирпич:
Поставщики кирпича, например, оправдывают повышение ростом курса валют. Хотя продукция российская. На мировом рынке увеличилась стоимость металла. Наши поставщики решили, что наш рынок не хуже. Ссылаясь на тенденции мирового рынка, поднимают цены. Но опять же — продукция российская, говорит Денис Снетков.
Тагильчанин Алексей осенью 2020 года закупал материалы для строительства хозблока на дачном участке: плиты OSB, доски, брус, шлакоблоки и расходники. Сравнив цены прошлого года с текущими, мужчина обнаружил, что строение подорожало на 70%:
В сентябре я потратил на материалы порядка 100 тысяч рублей. Если бы я покупал этот же комплект в июле текущего года, то мне бы пришлось выложить уже 170 тысяч рублей, говорит мужчина.
Стоимость дерева в Нижнем Тагиле сказалась на том, что спрос на конструкции из этого сырья снизился. Тагильчане перестали выбирать натуральные материалы для строительства и теперь делают выбор в пользу чего-то более дешевого.
Спрос, конечно, упал. Если в 2020 году у нас каркасный дом 6*6 метров стоил примерно 400 тысяч, то в этом году он стоит порядка 800. Тагильчане в этом сезоне выбирают дома из твин-блока, шлакоблока, от дерева потихоньку отказываются. Беседки, качели тоже стали дороже,говорит собеседник редакции из строительной компании.
Возведение новых многоквартирных домов теперь тоже обойдется застройщикам дороже. Это скажется и на конечных ценах для потребителей: бизнес будет вынужден поднимать цены, чтобы не оказаться в минусе. Например, 40 процентов от стоимости дома из монолита — арматура. Увеличение стоимости этого материала сказалось на себестоимости строительства.
Урегулирования ситуации «Уральское объединение строителей» ждет от правительства: организация уже обратилась к чиновникам с рядом идей.
На нашем международном форуме по закупкам в строительстве World Build/State Contract мы говорили с Министерством финансов, с Министерством строительства РФ о том, что важно из сметы вычленять отдельные позиции, по которым идет повышение цены, и пересматривать смету. Сейчас законопроект по этому поводу мы отправили в Госдуму РФ, для поддержки инициативы — в Законодательное собрание Свердловской области. Надеемся, что законопроект будет принят,говорит Денис Снетков.
Однако озвученные идеи строителей относятся именно к закупкам, в отношении коммерческих объектов регулировать процесс сложно: заказчики мыслят понятием «твердая цена». В СРО надеются, что правительству удастся урегулировать процесс на коммерческом рынке рыночными методами.
При этом расценки на стройматериалы могут не вернуться к уровню прошлого года: специалисты ожидают частичное снижение, но не полный откат цены в конце сезона.
Подорожали вообще все строительные материалы, начиная от саморезов и заканчивая кровлей. Стабилизации цен мы ждем, но навряд ли они опустятся до прошлогоднего уровня. Может быть, немного упадут к концу сезона — к осени или даже зиме,рассказывают в тагильской строительной компании.
Больше всего тагильчане почувствовали рост именно на дерево. При этом почти 69% территории Свердловской области занимают леса. Общий запас древесины лесных насаждений на землях составляет более 2 млрд кубометров. При этом ежегодно тысячи кубометров свердловских лесов исчезают из-за чёрных лесорубов.
В 2019 году Свердловская область, по данным Рослесхоза, заняла 6 место по объемам незаконной вырубки леса. Дистанционный мониторинг в регионе выявил 103 незаконные рубки объемом 16,6 тысячи кубометров. Лесному хозяйству был нанесён ущерб в 168,2 млн рублей.
Правоохранители ежегодно привлекают к ответственности нарушителей, но до полной защиты свердловских лесов от нелегальных вырубок еще далеко.
В 2020 году по материалам сотрудников полиции из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции свердловского гарнизона следственными органами территориальных ОВД было возбуждено 44 уголовных дела в сфере лесопромышленного комплекса (АППГ-36). За шесть месяцев 2021 года — 34. Только по наработкам сыщиков УЭБиПК в текущем году государству возмещён ущерб в размере 18 440 000 рублей. В 2020 — 19 074 000, в 2019 — 34 054 000,рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.