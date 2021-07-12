Подорожание стройматериалов в Нижнем Тагиле в несколько раз: ждать ли падения цен?

Цена на дерево изменилась очень значительно. Если в прошлом годы мы закупали сырую обрезную доску по 9 тысяч рублей за кубометр, то в этом году поставщики продают по 16 тысяч, а иногда приходится ездить за материалом, например, в Качканар, и за доставку еще тысяча прибавляется. Это уже 17 тысяч. А если дерево еще прострогать, просушить, то выйдет вообще больше 20 тысяч за куб, рассказывает руководитель отдела продаж строительной компании Денис Сафонов.