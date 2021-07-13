Число «ковидных» пациентов с кислородным голоданием возросло в Свердловской области

Posted 13 июля 2021, 15:12
Published 13 июля 2021, 15:12
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
По его словам, изменения случились в третью волну заболеваемости. Ранее от общего числа госпитализированных с COVID-19 больных с кислородозависимой формой насчитывалось около 40-45%, однако теперь ситуация поменялась.
Сейчас мы говорим про 64%, а в крупных «ковидных» госпиталях это число достигает 80%,отметил Андрей Карлов.
Напомним, 13 июля вице-губернатор Свердловской области Павел Креков высказал озабоченность тем, что уральцы не соблюдают нормы эпидбезопасности, что приводит к росту числа зараженных коронавирусом.