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Posted 13 июля 2021, 15:12

Published 13 июля 2021, 15:12

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Число «ковидных» пациентов с кислородным голоданием возросло в Свердловской области

13 июля 2021, 15:12
Сюжет
Коронавирус
Количество пациентов, заболевших коронавирусом и нуждающихся в кислороде, резко выросло в больницах Свердловской области. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

По его словам, изменения случились в третью волну заболеваемости. Ранее от общего числа госпитализированных с COVID-19 больных с кислородозависимой формой насчитывалось около 40-45%, однако теперь ситуация поменялась.

Сейчас мы говорим про 64%, а в крупных «ковидных» госпиталях это число достигает 80%,отметил Андрей Карлов.

Напомним, 13 июля вице-губернатор Свердловской области Павел Креков высказал озабоченность тем, что уральцы не соблюдают нормы эпидбезопасности, что приводит к росту числа зараженных коронавирусом.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Пациенты#Андрей Карлов
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