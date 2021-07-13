Делом пропавшей по дороге на свадьбу свердловчанки заинтересовался СК

Известно, что девушка вышла из дома 2 июля и направилась к знакомым на свадьбу. Однако, по дороге девушка исчезла. После этого рассказы очевидцев расходятся. Часть гостей уверяет, что Яна пришла и была на свадьбе, а другая часть уверяет, что не видели девушку.