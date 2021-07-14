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Posted 14 июля 2021, 07:45

Published 14 июля 2021, 07:45

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

К обычному режиму работы вернулись гидротехнические сооружения Нижнего Тагила

14 июля 2021, 07:45
Все 11 гидротехнических сооружений в Нижнем Тагиле на данный момент снова работают в обычном режиме.

За состоянием плотин следят собственники и арендаторы: ЕВРАЗ НТМК, Водоканал-НТ, служба экологической безопасности и ВГОК, сообщает начальник отдела гражданской защиты администрации города Андрей Столбов.

Каждый день ими предоставляется информация о сбросах и уровне воды в единую дежурную диспетчерскую службу Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».

Напомним, 3 и 4 июля 2021 года в Свердловской области прошли сильные ливни. В трёх муниципалитетах объявили режим ЧС.

В Нижнем Тагиле серьёзных последствий не произошло. За два дня в городе вылилось 170 миллиметров осадков при норме 40-45. Для предотвращения ЧС организовали сброс воды из Тагильского пруда в объёме 229 кубических метров в секунду и полностью закрыли Ленёвское водохранилище.

В городе прорвало 6 плотин, был переполнен Тагильский пруд, вследствие чего затопило участки коллективных садов, которые находятся около реки Тагил.

Сейчас угрозы наводнения нет. Специалисты провели обследование Ленёвской и Нижнетагильской плотины, обе они находятся в приемлемом состоянии.

#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Потоп#Плотина#Гидротехнические сооружения
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