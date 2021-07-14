К обычному режиму работы вернулись гидротехнические сооружения Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле серьёзных последствий не произошло. За два дня в городе вылилось 170 миллиметров осадков при норме 40-45. Для предотвращения ЧС организовали сброс воды из Тагильского пруда в объёме 229 кубических метров в секунду и полностью закрыли Ленёвское водохранилище.