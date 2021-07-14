Необходимый в пандемию минимальный доход озвучили жители России

В 2018 году трудности с приобретением самого необходимого были у 79,5% семей, а в 2016 — 84,6%. Осенью 2020 года жители РФ на вопрос, какой должен быть их месячный доход, называли сумму в 60,9 тысячи рублей, а в 2019 году — 58,5 тысячи рублей.