Пьяные подростки устроили гонки по ночным улицам Нижнего Тагила

Posted 14 июля 2021, 16:49
Published 14 июля 2021, 16:49
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
Свою поезду подростки записали на видео. Инцидент произошел 10 июля, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На видеозаписи, выложенной в Instagram, можно увидеть, как молодой человек управляет машиной и на ходу выпивает алкогольный напиток. При этом в автомобиле играет громкая музыка про употребление запрещенных веществ, которой подпевают подростки. В руках молодых людей бутылка, предположительно, пива, из которой по очереди пьют пассажир и водитель.
Также можно заменить, что машина двигается по проспекту Ленина, со стороны улицы Красноармейская в сторону улицы Огаркова.
Напомним, 12 июля трое подростков намеревались вскрыть автомобиль на улице Карла Либкнехта, 40 в Нижнем Тагиле. По словам владелицы машины, подростков увидела соседка, которая вышла на балкон, услышав шум.