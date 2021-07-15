Новую канализацию планируется построить на Гальянке в Нижнем Тагиле

По результатам инженерно-геологических изысканий подрядчику необходимо определить сейсмичность площадки и уточнить характеристики грунта. При инженерно-экологических изысканиях нужно провести радиационное обследование участка в границах площадки размером 5,8 гектар, определить химический состав грунта, а также другие исследования. Подрядчику необходимо собрать, проанализировать и обобщить материалы гидрометеорологической изученности территории.