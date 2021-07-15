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Posted 15 июля 2021, 15:53

Published 15 июля 2021, 15:53

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Новую канализацию планируется построить на Гальянке в Нижнем Тагиле

15 июля 2021, 15:53
Определен подрядчик для проведения инженерных изысканий для строительства сети канализации жилых домов на улицах Верескова, Пришвина, Большая Гальянская и Малая Гальянская на ГГМ в Нижнем Тагиле.

На аукцион была подана только одна заявка. Контракт планируется заключить с ООО «Тисизгео» из Нижнего Тагила, его сумма составит 340 тысяч рублей.

Заказчиком выступает МУП «Тагилгражданпроект». Работы необходимо закончить в течение 21 календарного дня с момента заключения договора. Всего планируется провести 1 750 метров сети канализации из полиэтиленовой трубы.

По результатам инженерно-геологических изысканий подрядчику необходимо определить сейсмичность площадки и уточнить характеристики грунта. При инженерно-экологических изысканиях нужно провести радиационное обследование участка в границах площадки размером 5,8 гектар, определить химический состав грунта, а также другие исследования. Подрядчику необходимо собрать, проанализировать и обобщить материалы гидрометеорологической изученности территории.

ООО «Тисизгео» зарегистрировано в Нижнем Тагиле с 2009 года и занимается деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, а также предоставляет технические консультации.

Контракт действует до 31 декабря 2021 года, гарантия на работы составляет пять лет.

Напомним, «Тисизгео» также выиграло контракт на инженерные изыскания для стадиона «Высокогорец» в Нижнем Тагиле. Компания снизила сумму в два раза, с 730 до 342 тысяч рублей.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Канализация#Гальянка
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