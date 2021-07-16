Единственный на Среднем Урале тренажер для гребцов открылся в Каменске-Уральском

Posted 16 июля 2021, 05:14
Published 16 июля 2021, 05:14
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Третий по счету в России и первый в Свердловской области тренажер для гребцов появился на лыжно-лодочной базе «Металлист» в Каменске-Уральском. Новое спортивное сооружение посмотрел глава региона в ходе своего визита в город 15 июля.
Рассчитываю, что гребцы из Каменска-Уральского обязательно покажут результат и, не сомневаюсь, на следующих Олимпийских играх кто-то из них будет там, цитирует слова губернатора Евгений Куйвашева «Областная газета».
Напомним, в конце июня на реке Тагил прошли соревнования Уральского федерального округа по гребному слалому, где тагильские спортсмены завоевали с десяток медалей всех достоинств.