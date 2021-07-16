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Posted 16 июля 2021, 05:14

Published 16 июля 2021, 05:14

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Единственный на Среднем Урале тренажер для гребцов открылся в Каменске-Уральском

16 июля 2021, 05:14
В Каменске-Уральском, на базе «Металлист» открылся первый и пока единственный в Свердловской области тренажер для гребцов.

Третий по счету в России и первый в Свердловской области тренажер для гребцов появился на лыжно-лодочной базе «Металлист» в Каменске-Уральском. Новое спортивное сооружение посмотрел глава региона в ходе своего визита в город 15 июля.

Рассчитываю, что гребцы из Каменска-Уральского обязательно покажут результат и, не сомневаюсь, на следующих Олимпийских играх кто-то из них будет там, цитирует слова губернатора Евгений Куйвашева «Областная газета».

Напомним, в конце июня на реке Тагил прошли соревнования Уральского федерального округа по гребному слалому, где тагильские спортсмены завоевали с десяток медалей всех достоинств.

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#Общество#Спорт#Каменск-Уральский#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Тренировки
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