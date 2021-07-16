Из-за загрязнений воздуха Росприроднадзор проверяет ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted 16 июля 2021, 13:45
Published 16 июля 2021, 13:45
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Расследование проводится по выявлению нарушений законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха. По его итогам будут приняты меры по соблюдению природоохранных требований, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее тагильчане и средства массовой информации неоднократно сообщали об ухудшении качества атмосферного воздуха из-за деятельности комбината. 15 июля с разных частей города был виден стелющийся черный дым, который распространяется в районе «Коксохима» ЕВРАЗ НТМК по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле. Выброс произошел около 14.00.