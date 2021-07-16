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Posted 16 июля 2021, 13:45

Published 16 июля 2021, 13:45

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Из-за загрязнений воздуха Росприроднадзор проверяет ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

16 июля 2021, 13:45
Административное расследование в отношении «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» начало уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Расследование проводится по выявлению нарушений законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха. По его итогам будут приняты меры по соблюдению природоохранных требований, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее тагильчане и средства массовой информации неоднократно сообщали об ухудшении качества атмосферного воздуха из-за деятельности комбината. 15 июля с разных частей города был виден стелющийся черный дым, который распространяется в районе «Коксохима» ЕВРАЗ НТМК по Восточному шоссе в Нижнем Тагиле. Выброс произошел около 14.00.

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#Нижний Тагил#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Здоровье#Расследование#Росприроднадзор
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