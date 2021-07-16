Общественные слушания по реконструкции Западных очистных сооружений пройдут в Тагиле

Posted 16 июля 2021, 14:42
Published 16 июля 2021, 14:42
Modified 29 ноября, 17:34
Updated 29 ноября, 17:34
Слушания запланированы на 25 августа с 10.00 до 12.00 часов. На них будут затрагиваться вопросы, которые касаются воздействия проекта на окружающую среду, материалы данного воздействия, а также проектная документация.
Заказчиком проведения общественных обсуждений определено ООО «Водоканал-НТ», а ответственным за проведение является отдел по экологии и природопользованию администрации города.
Напомним, общая площадь объекта составляет 658,5 тысячи квадратных метров. Согласно конкурсной документации, фактическая среднесуточная производительность сооружений составляет 100 тысяч кубических метров воды. Однако требуется разработка системы с производительностью в 145 тысяч кубических метров с учетом перспективы развития.