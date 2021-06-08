TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ремонт первичного отстойника очистных сооружений пройдет в поселке Уралец

8 июня 2021, 09:39
Фото: pixabay.com
В поселке Уралец под Нижним Тагилом отремонтируют первичный отстойник на очистных сооружениях.

Заказчиком выступает МУП «Горэнерго-НТ». Начальная цена контракта составляет 260,9 тысячи рублей.

Используемые материалы для ремонта должны быть произведены не ранее 2021 года. Работы нужно проводить поэтапно после согласования с руководством эксплуатации тепловых сетей. Подрядчику необходимо организовать фото- и видеосъемку, а после завершения работ вывезти мусор и благоустроить территорию.

Согласно документации, подрядчик должен демонтировать деревянные щиты над отстойником и изготовить новые. Затем их нужно обработать антисептиком в два слоя. Также необходимо очистить лоток от бетонолома и провести другие работы.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2021 года. Гарантия на работы составляет 24 месяца. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 16 июня текущего года.

Напомним, отстойник для донных отложений из Черноисточинского пруда строится под Нижним Тагилом. Работы планируется завершить в августе 2021 года, подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». Площадка занимает площадь около семи гектар. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология», на них выделено 450 миллионов рублей.

Очистка площадки под донные отложения из пруда ведётся в районе Черноисточинска
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Водоканал» не смог доказать дезинфекцию воды на очистных сооружениях в Нижнем ТагилеБолее 909 тысяч планируется потратить на экспертизу очистных сооружений в НовоасбестеПолмиллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений получит поселок Рефтинский
#Ремонт#Очистные сооружения#Поселок уралец#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25