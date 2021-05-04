Более 909 тысяч планируется потратить на экспертизу очистных сооружений в Новоасбесте

Напомним, в августе 2020 года редакция TagilCity.ru побывала на очистных сооружениях в поселке Новоасбест, тогда сообщалось, что местные жители уже несколько лет жалуются на слив неочищенных вод в реки из-за износа очистных сооружений более чем на 90%, а качество воды в реках Вилюй и Ряжик, не контролируется Министерством природы Свердловской области, Росгидрометом, УГМС и Росприроднадзором.