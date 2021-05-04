Более 909 тысяч планируется потратить на экспертизу очистных сооружений в Новоасбесте

Posted 4 мая 2021, 07:18
Published 4 мая 2021, 07:18
Modified 29 ноября, 17:33
Updated 29 ноября, 17:33
Согласно конкурсной документации, планируется, что подрядчик будет предоставлять услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр. На работы планируют выделить более 909 тысяч рублей, 100% суммы будет выплачено подрядчику авансом.
Напомним, в августе 2020 года редакция TagilCity.ru побывала на очистных сооружениях в поселке Новоасбест, тогда сообщалось, что местные жители уже несколько лет жалуются на слив неочищенных вод в реки из-за износа очистных сооружений более чем на 90%, а качество воды в реках Вилюй и Ряжик, не контролируется Министерством природы Свердловской области, Росгидрометом, УГМС и Росприроднадзором.
Представители администрации ГГО посчитали нецелесообразным проведение капитального ремонта очистных сооружений в Новоасбесте, из которых сбрасывались отходы в реки Ряжик и Вилюй. Также в пресс-службе администрации сообщили редакции TagilCity.ru, что очистные сооружения на самом деле функционируют, а сброс отходов в водоемы населенного пункта не осуществляется.
3 сентября 2020 года в редакцию поступил ответ на официальный запрос о решении проблемы с износом очистных сооружений Новоасбеста. Представители Министерства ЖКХ Свердловской области заявили следующее:
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