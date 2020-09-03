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МинЖКХ не смогло прокомментировать ситуацию со зловонными стоками в Новоасбесте

3 сентября 2020, 08:48
Фото: TagilCity.ru
Министерство ЖКХ Свердловской области не смогло прокомментировать ситуацию со зловонными стоками и неработающими очистными сооружениями в Новоасбесте. Ведомство сообщило, что ответственность за поселок несет администрация Горноуральского ГО.

В ответ на официальный запрос TagilCity.ru о решении проблемы с износом очистных сооружений Новоасбеста (99% износа), в ведомстве заявили следующее:

Министерство является областным отраслевым исполнительным органом государственной власти, участвующим в выработке государственной политики Свердловской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Министерство не является органом, уполномоченным давать разъяснения законодательства, нормативных актов, позиций иных органов власти, осуществлять оценку или проводить анализ соответствия требованиям или положениям правовых актов, а также возможности и законности совершения тех или иных действий, в том числе в отраслевой сфере.

Также в Министерстве ЖКХ посоветовали обратиться за комментарием в Администрацию Горноуральского городского округа, что редакция уже сделала ранее.

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Напомним, с 2017 года Новоасбест утопает в канализационных стоках из-за неработающих очистных сооружений. Фекальные ручьи текут в реки Вилюй и Ряжик. Еще в 2018 году износ очистных составлял 99%. На сегодняшний день предприятие закрыто, а его сотрудники уволились. При этом на официальный запрос редакции в администрации ГГO ответили, что на самом деле очистные сооружения работают, а сброс стоков в местные реки не осуществляется. Также власти округа подтвердили необходимость проведения ремонта, но заявили, что не видят смысла в реконструкции. В 2019 году проведенный аудит сооружений показал, что схема очистки сточных вод не соответствует современным требованиям. После публикации материала ТаgilCity.ru природоохранная прокуратура начала проверку очистных сооружений и подтвердила то, что они не функционируют.

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Кроме того, редакция выяснила, что качество воды в реках Вилюй и Ряжик, куда идут стоки, не контролируется профильными ведомствами — Министерством природы Свердловской области, Росгидрометом, УГМС и Росприроднадзором.

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