МинЖКХ не смогло прокомментировать ситуацию со зловонными стоками в Новоасбесте

Напомним, с 2017 года Новоасбест утопает в канализационных стоках из-за неработающих очистных сооружений. Фекальные ручьи текут в реки Вилюй и Ряжик. Еще в 2018 году износ очистных составлял 99%. На сегодняшний день предприятие закрыто, а его сотрудники уволились. При этом на официальный запрос редакции в администрации ГГO ответили, что на самом деле очистные сооружения работают, а сброс стоков в местные реки не осуществляется. Также власти округа подтвердили необходимость проведения ремонта, но заявили, что не видят смысла в реконструкции. В 2019 году проведенный аудит сооружений показал, что схема очистки сточных вод не соответствует современным требованиям. После публикации материала ТаgilCity.ru природоохранная прокуратура начала проверку очистных сооружений и подтвердила то, что они не функционируют.