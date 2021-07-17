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Posted 17 июля 2021, 12:19

Published 17 июля 2021, 12:19

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Легендарный замначальника ГАИ Свердловской области скончался в Екатеринбурге

17 июля 2021, 12:19
В одной из больниц Екатеринбурга 17 июля в результате болезни скончался ветеран Госавтоинспекции Свердловской области Петр Решетнюк.

В ГАИ мужчина проработал 37 лет. Он начинал с регулирования движения и дослужился до замначальника управления ГИБДД. На пенсию Петр Решетнюк вышел в 1996 году, а в 2020 году он отметил свое 80-летие, сообщает Е1.

О дате и времени прощания с Петром Решетнюком станет известно позднее.

Напомним, 5 июля в возрасте 70 лет в Нижнем Тагиле скончался заслуженный врач России, врач-хирург Александр Юрьевич Фурман.

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#Происшествия#Новости УрФО#Смерть#ГИБДД#ГАИ#Екатеринбург
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