Легендарный замначальника ГАИ Свердловской области скончался в Екатеринбурге

В ГАИ мужчина проработал 37 лет. Он начинал с регулирования движения и дослужился до замначальника управления ГИБДД. На пенсию Петр Решетнюк вышел в 1996 году, а в 2020 году он отметил свое 80-летие, сообщает Е1.