Легендарный замначальника ГАИ Свердловской области скончался в Екатеринбурге

Posted 17 июля 2021, 12:19
Published 17 июля 2021, 12:19
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
В ГАИ мужчина проработал 37 лет. Он начинал с регулирования движения и дослужился до замначальника управления ГИБДД. На пенсию Петр Решетнюк вышел в 1996 году, а в 2020 году он отметил свое 80-летие, сообщает Е1.
О дате и времени прощания с Петром Решетнюком станет известно позднее.
Напомним, 5 июля в возрасте 70 лет в Нижнем Тагиле скончался заслуженный врач России, врач-хирург Александр Юрьевич Фурман.