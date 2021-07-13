Скончалась преподаватель УрФУ Елена Лозовская в Екатеринбурге

Напомним, в конце июня 2021 года скончался от коронавируса профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, которому было 65 лет. В феврале 2021 года он вакцинировался от COVID-19, а через некоторое время заболел. По словам врачей, его организм не смог справить с болезнью из-за возраста.