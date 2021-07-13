Скончалась преподаватель УрФУ Елена Лозовская в Екатеринбурге

Posted 13 июля 2021, 11:44
Published 13 июля 2021, 11:44
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Долгое время она боролась с тяжёлым заболеванием, сообщает свердловский творческий союз журналистов.
В конце июня 2021 года Лозовская вместе со своим супругом попала в больницу с коронавирусной инфекцией.
Сейчас Борис Лозовский уже выписан. Елена Васильевна скончалась 13 июля 2021 года.
Напомним, в конце июня 2021 года скончался от коронавируса профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, которому было 65 лет. В феврале 2021 года он вакцинировался от COVID-19, а через некоторое время заболел. По словам врачей, его организм не смог справить с болезнью из-за возраста.