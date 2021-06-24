Студенты УрФУ пожаловались на принуждение к вакцинации ради места в общежитии

Студенты УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге рискуют не быть поселенными в общежитие, если у них не будет сертификата о вакцинации от COVID-19 или справки о наличии антител. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из студенток третьего курса.