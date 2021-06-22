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Евгений Куйвашев рассказал об обязательной вакцинации

22 июня 2021, 13:36
Фото: 1mediainvest.ru
Будет ли вакцинация обязательной, рассказал на брифинге, посвященному текущей эпидобстановке и итогам заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В последнее время темпы вакцинации по области возросли, сообщил Евгений Куйвашев 22 июня. Население все больше начинает осознавать опасность нового штамма коронавируса, считает он. За текущие сутки вакцинацию прошли более 10 тысяч человек.

Через две-три недели нашу область накроет третья волна коронавируса. В Москве и Санкт Петербурге она уже бушует. Вопрос о принудительной вакцинации всего населения пока не рассматривается,заявил Евгений Куйвашев.

Массовой вакцинации населения в планах по борьбе с распростанением коронавируса пока нет. По мере утверждения плана поставок вакцин, будет приниматься решение об обязательной вакцинации отдельных категорий отраслей, сообщил Евгений Куйвашев.

Напомним, TagilCity.ru разбиралось, какие ограничения уже введены, и какие планируются в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, в том числе и в Свердловской области.

Какие ограничения из-за третьей волны коронавируса ожидаются в Свердловской области
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#Ограничения#Свердловская область#Вакцинация#Пандемия#Коронавирус#Здоровье
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