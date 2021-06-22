Дополнительные койки развернут для больных коронавирусом в Нижнем Тагиле

Напомним, недавно в Свердловской области развернули 708 коек для лечения заболевших COVID-19. Для этого был перепрофилирован областной госпиталь для ветеранов войн, а также ГКБ № 14 и ЦГКБ № 3 в Екатеринбурге. Кроме того, новые места появились в медицинских учреждения Кушвы и Верхней Пышмы.