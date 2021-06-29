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С COVID-19 госпитализирован бывший декан журфака Борис Лозовский в Екатеринбурге

29 июня 2021, 10:52
Фото: группа "ЖУРФАК УрФУ (УрГУ им. А.М. Горького)" во "ВКонтакте"
Борис Николаевич Лозовский, который заразился коронавирусом в 20-х числах июня, стал чувствовать себя хуже и был госпитализирован в ГКБ № 14 Екатеринбурга. До этого он находился на амбулаторном лечении.

Сообщения о болезни экс-декана журфака УрФУ Бориса Лозовского появилась 23 июня. С инфекцией «отец уральской журналистики», почетный гражданин Свердловской области пытался бороться дома.

Однако 29 июня Бориса Николаевича госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 14 Лозовский госпитализирован в екатеринбургскую ГКБ № 14 с осложнениями. Заболела также и его супруга — Елена Лозовская, рассказала на своей странице в Facebook преподаватель журфака УрФУ Любовь Третьякова.

Держится молодцом. Вы ж его знаете. Но, думаю, наша поддержка ему не повредит, написала Третьякова.

Напомним, 24 июня умер от COVID-19 профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, доктор технических наук, которому было 65 лет. По словам одного из коллег, 4 дня профессор находился в реанимации.

Скончался от коронавируса профессор УрФУ Александр Колпаков в Екатеринбурге
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