С COVID-19 госпитализирован бывший декан журфака Борис Лозовский в Екатеринбурге

Борис Николаевич Лозовский, который заразился коронавирусом в 20-х числах июня, стал чувствовать себя хуже и был госпитализирован в ГКБ № 14 Екатеринбурга. До этого он находился на амбулаторном лечении.

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