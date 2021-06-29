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Фейки о выплатах умершим после вакцинации от COVID-19 прокомментировал Куйвашев

29 июня 2021, 09:02
Фото: 1mediainvest.ru
Сообщения о выплатах для умерших после прививки от коронавируса, распространяемые в соцсетях, губернатор Свердловской области назвал «чудовищными».

Как написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев, за все время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи он еще не встречал.

По его словам в Свердловской области нет выплат, о которых говорится в скриншотах, наводнивших соцсети.

На Среднем Урале от ковида провакцинировано уже больше 650 тысяч человек. Из них около 6 тысяч человек заболели после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет, отметил глава региона.

Фото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram

Губернатор напомнил также, что в России действует закон о фейк-ньюз и за распространение подобных ложных сообщений можно понести ответственности.

Напомним, ввести дискриминацию невакцинированных призвал главврач больницы Екатеринбурга. Он уверен, что необходимо отказывать в плановой помощи не вакцинированным гражданам.

Ввести дискриминацию невакцинированных призвал главврач больницы Екатеринбурга
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#Умершие#Свердловская область#Выплаты#Евгений Куйвашев#Фейк#Вакцинация#Общество#Коронавирус#Здоровье
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