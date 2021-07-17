Работники птицефабрики пожаловались на принуждение к сдаче ПЦР-теста на Урале

Нам приказали сдавать ПЦР-тесты после отпуска два раза за свой счет. У нас сотрудник один был в отпуске с начала июля на две недели, отпускные получил в размере 14 тысяч рублей. Чтобы ему на работу выйти, нужно на анализы потратить 4 тысячи рублей,пожаловался читатель Е1.