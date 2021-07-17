tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля 2021, 09:15

Published 17 июля 2021, 09:15

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Работники птицефабрики пожаловались на принуждение к сдаче ПЦР-теста на Урале

17 июля 2021, 09:15
Сюжет
Коронавирус
Сотрудники одной из птицефабрик на Урале вынуждены сдавать ПЦР-тесты, чтобы выйти на работу. Руководство предприятия обязало их сдавать ПЦР-тесты за свой счет.

Работодатели одной уральской птицефабрики обязали своих сотрудников проверяться на коронавирус после отпуска или длительного отсутствия, сообщает Е1. Сдавать ПЦР-тесты их заставляют за свой счет.

Нам приказали сдавать ПЦР-тесты после отпуска два раза за свой счет. У нас сотрудник один был в отпуске с начала июля на две недели, отпускные получил в размере 14 тысяч рублей. Чтобы ему на работу выйти, нужно на анализы потратить 4 тысячи рублей,пожаловался читатель Е1.

На птицефабрике корреспонденту E1 ответили же, что не заставляют персонал оплачивать анализы из своего кармана. Расходы будут компенсированы. Необходимость сдавать ПЦР-тесты, чтобы выйти на работу, там объяснили спецификой производства.

Напомним, студенты УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге пожаловались на принуждение к вакцинации ради места в общежитии. Для поселения в общежитии студенты должны предоставить сертификат, выданный на портале Госуслуг.

Материалы по теме
Изолироваться приезжающим из-за рубежа россиянам без прививок обязал РоспотребнадзорТуристам Кубани грозит штраф в 30 тысяч рублей за отсутствие прививки от COVID-19
#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Жалоба#Птицефабрика#Отпуск#Сотрудники#Тест#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика