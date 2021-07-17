Работники птицефабрики пожаловались на принуждение к сдаче ПЦР-теста на Урале

Posted 17 июля 2021, 09:15
Published 17 июля 2021, 09:15
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
Работодатели одной уральской птицефабрики обязали своих сотрудников проверяться на коронавирус после отпуска или длительного отсутствия, сообщает Е1. Сдавать ПЦР-тесты их заставляют за свой счет.
Нам приказали сдавать ПЦР-тесты после отпуска два раза за свой счет. У нас сотрудник один был в отпуске с начала июля на две недели, отпускные получил в размере 14 тысяч рублей. Чтобы ему на работу выйти, нужно на анализы потратить 4 тысячи рублей,пожаловался читатель Е1.
На птицефабрике корреспонденту E1 ответили же, что не заставляют персонал оплачивать анализы из своего кармана. Расходы будут компенсированы. Необходимость сдавать ПЦР-тесты, чтобы выйти на работу, там объяснили спецификой производства.
Напомним, студенты УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге пожаловались на принуждение к вакцинации ради места в общежитии. Для поселения в общежитии студенты должны предоставить сертификат, выданный на портале Госуслуг.