Впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей в Нижнем Тагиле

Posted 17 июля 2021, 10:38
Published 17 июля 2021, 10:38
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
О применении новой европейской технологии по укладке инженерных сетей при реконструкции канализационного коллектора и труб сообщили в пресс-службе «Водоканал-НТ». Специалисты реконструируют старый коллектор вдоль улицы Раздельная за гипермаркетом «Лента» на ГГМ в Нижнем Тагиле, где идет строительство новой дороги, ведущей к мосту.
Заодно после реконструкции коллектора планируется обновить примерно 400 метров канализационной сети с заменой труб. Для работ впервые в городе будет применена технология производства спиральновитых профилированных полиэтиленовых труб. Такой метод позволяет производить реконструкцию инженерных сетей без остановки работы всей отводящей стоки сети.
Напомним, МУП «Тагилдорстрой» готов приступить к очистке Черноисточинского пруда от донных отложений, поскольку подготовительные работы почти завершены.