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Posted 17 июля 2021, 10:38

Published 17 июля 2021, 10:38

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей в Нижнем Тагиле

17 июля 2021, 10:38
Вдоль подъездной дороги к мосту через пруд на ГГМ производится реконструкция канализационного коллектора и труб. Впервые в Нижнем Тагиле для этих работ применена новая европейская технология по укладке инженерных сетей без остановки работы всей отводящей стоки сети.

О применении новой европейской технологии по укладке инженерных сетей при реконструкции канализационного коллектора и труб сообщили в пресс-службе «Водоканал-НТ». Специалисты реконструируют старый коллектор вдоль улицы Раздельная за гипермаркетом «Лента» на ГГМ в Нижнем Тагиле, где идет строительство новой дороги, ведущей к мосту.

Заодно после реконструкции коллектора планируется обновить примерно 400 метров канализационной сети с заменой труб. Для работ впервые в городе будет применена технология производства спиральновитых профилированных полиэтиленовых труб. Такой метод позволяет производить реконструкцию инженерных сетей без остановки работы всей отводящей стоки сети.

Напомним, МУП «Тагилдорстрой» готов приступить к очистке Черноисточинского пруда от донных отложений, поскольку подготовительные работы почти завершены.

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#Нижний Тагил#Дорога#Здоровье#ГГМ#Мост#Технологии#ООО "Водоканал-НТ"#МУП "Водоканал"#Технология#Трубы#Коллектор#Труба#Замена
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