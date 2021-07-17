Впервые применена европейская технология по укладке инженерных сетей в Нижнем Тагиле

О применении новой европейской технологии по укладке инженерных сетей при реконструкции канализационного коллектора и труб сообщили в пресс-службе «Водоканал-НТ». Специалисты реконструируют старый коллектор вдоль улицы Раздельная за гипермаркетом «Лента» на ГГМ в Нижнем Тагиле, где идет строительство новой дороги, ведущей к мосту.