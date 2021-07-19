Куратором над Уральским федеральным округом назначен Юрий Борисов

Posted 19 июля 2021, 09:22
Published 19 июля 2021, 09:22
Modified 29 ноября, 17:51
Updated 29 ноября, 17:51
На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин распределил кураторов, отвечающих за федеральные округа. Он отметил, что соответствующий документ будет подписан в ближайшее время, сообщает «Областная газета».
За УрФО закреплен 64-летний заместитель председателя правительства Юрий Борисов, за Центральным федеральным округом — Дмитрий Григоренко, за Сибирским — Виктория Абрамченко. Ответственной за Северо-Западный федеральный округ стала Татьяна Голикова, за Южным — Марат Хуснуллин. За Приволжским федеральным округом закреплен Дмитрий Чернышенко, а за Северо-Кавказским — Александр Новак.
О том, что у каждого федерального округа появится свой куратор среди вице-премьеров РФ, на прямой линии с гражданами 30 июня заявил Президент России Владимир Путин.
Ранее Борисов был заместителем министра промышленности и торговли РФ, первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве России, работал заместителем министра обороны и замглавы кабинета министров.
Напомним, до назначения нового главы минцифры исполняющим обязанности руководителя ведомства глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Юрия Гущина.