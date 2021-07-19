tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2021, 09:22

Published 19 июля 2021, 09:22

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Куратором над Уральским федеральным округом назначен Юрий Борисов

19 июля 2021, 09:22
Кураторство над федеральными округами за вице-премьерами закрепил премьер-министр России Михаил Мишустин. За УрФО будет отвечать заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин распределил кураторов, отвечающих за федеральные округа. Он отметил, что соответствующий документ будет подписан в ближайшее время, сообщает «Областная газета».

За УрФО закреплен 64-летний заместитель председателя правительства Юрий Борисов, за Центральным федеральным округом — Дмитрий Григоренко, за Сибирским — Виктория Абрамченко. Ответственной за Северо-Западный федеральный округ стала Татьяна Голикова, за Южным — Марат Хуснуллин. За Приволжским федеральным округом закреплен Дмитрий Чернышенко, а за Северо-Кавказским — Александр Новак.

О том, что у каждого федерального округа появится свой куратор среди вице-премьеров РФ, на прямой линии с гражданами 30 июня заявил Президент России Владимир Путин.

Ранее Борисов был заместителем министра промышленности и торговли РФ, первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве России, работал заместителем министра обороны и замглавы кабинета министров.

Напомним, до назначения нового главы минцифры исполняющим обязанности руководителя ведомства глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Юрия Гущина.

Врио главы министерства цифрового развития назначил губернатор Свердловской области
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Куратор#Михаил Мишустин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика