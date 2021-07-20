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Posted 20 июля 2021, 12:31

Published 20 июля 2021, 12:31

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

ГАЗель влетела в КамАЗ на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

20 июля 2021, 12:31
В стоящий КамАЗ с прицепом въехал водитель ГАЗели на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле утром 20 июля. В результате ДТП пострадали только транспортные средства.

Дорожная авария с участием ГАЗели и КамАЗа произошла около 11.00 во вторник 20 июля на 15 километре автодороги «Южный подъезд» Нижнего Тагила.

Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в результате ДТП нет, сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В Госавтоинспекции отметили, что за рулем ГАЗели находился мужчина 1985 года рождения с водительским стажем 7 лет. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

Напомним, 19 июля в ДТП с участием автомобилей KIA Rio и Skoda Yeti на Вторчермете в Екатеринбурге пострадал 2-летний ребенок. Его не удержало неправильно прикрепленное к конструкции машины кресло.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Грузовик#Газель#Свердловское шоссе
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